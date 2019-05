Carabinieri in azione durante il fine settimana per garantire la sicurezza a cittadini e turisti occasionali che si sono recati nella provincia di Isernia.

Nell’ambito del week-end vacanziero il Comando Provinciale ha disposto l’impiego di diversi reparti dell’Arma dislocati nelle zone strategiche e di maggior transito di persone e mezzi: i Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie territoriali, il Nucleo Investigativo, il Nucleo Ispettorato del Lavoro e i Carabinieri Forestali coordinati dalle Centrali operative.

Nel corso dei servizi svolti sono state eseguite diverse attività di Istituto che hanno portato alla denuncia di 2 persone, una per detenzione illecita e omessa denuncia di una carabina cal. 9, arma sottoposta a sequestro, l’altra persona, commerciante di bestiame, deferita per lesioni personali dolose aggravate.

Su questo ultimo episodio è in via di identificazione un complice che ha partecipato all’aggressione e sono in corso approfondimenti da parte della Compagnia Carabinieri di Venafro per capire il movente della condotta criminosa. Altre 5 persone sono state denunciate dal Nucleo Ispettorato del Lavoro per illeciti contestati in violazione al testo unico di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per la mancanza dei dispositivi di protezione individuali obbligatori, con la conseguente irrogazione di un’ammenda pari all’importo di euro 15.000,00 (quindicimila) a carico delle due ditte edili controllate.

I Carabinieri Forestali invece hanno sanzionato una persona per un importo di circa euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per violazione della normativa a tutela degli ecosistemi e della biodiversità, in quanto veniva sorpresa mentre effettuava la ricerca di tartufo in periodo di chiusura munita di vanghello e con due cani al seguito.

Infine, nel corso di controlli sulla statale venafrana, una pattuglia del NORM della Compagnia di Venafro, allertata dalla Centrale Operativa, ha controllato un pullman di tifosi di una squadra di calcio provenienti da una partita in trasferta, l’autista sprovvisto di disco orario veniva sanzionato per una somma pari a circa euro 1.000,00 (mille) con il ritiro della patente di guida e sottrazione di dieci punti sul documenti.

Inoltre posti di controllo sono stati istituiti lungo le principali arterie di collegamento, nel corso dei quali sono stati controllati circa un centinaio di veicoli in transito, identificate altrettante persone tra conducenti e passeggeri con alcooltest eseguiti a campione per accertare un eventuale guida in stato di ebrezza alcolica da parte dei conducenti. Controllati infine i pregiudicati sottoposti agli obblighi degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, al fine di verificare le prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria.