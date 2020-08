Continuano i controlli nell’Alto Molise da parte del Comando Compagnia Carabinieri di Agnone. Nell’ultimo week-end, anche in concomitanza con il controesodo, sono stati rafforzati i pattugliamenti sulle principali arterie stradali e nei luoghi di maggiore aggregazione per la verifica del rispetto delle recenti prescrizioni emanate dal Ministero della Salute per le misure di contenimento COVID 19.

Pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni territorialmente competenti hanno eseguito numerosi posti di controllo e verificato il rispetto delle prescrizioni dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e misure di prevenzione.

Nel corso della stessa attività: sono stati multati due minorenni che in luogo pubblico si trovavano in stato di manifesta ubriachezza; sono stati sequestrati un trattore agricolo con rimorchio ed un motociclo che circolavano privi della prescritta polizza assicurativa; sono state elevate nr. 15 contravvenzioni al cds per l’importo di euro 3.300 con il ritiro di due patenti di guida; sono stati multati il titolare di un esercizio pubblico ed un avventore per violazione delle norme anti covid. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.