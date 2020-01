Un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, rinveniva nella disponibilità di un giovane 26enne, residente nel Capoluogo molisano, un modesto quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Il ragazzo veniva segnalato all’Autorità Prefettizia ex art. 75 D.P.R. 309/90 e gli veniva ritirata la patente di guida attesa l’immediata disponibilità di un veicolo.

Patente di guida che invece non aveva mai conseguito una 42enne Bojanese, che sorpresa alla guida del veicolo ne risultava sprovvista. Per la donna è scattata una sanzione amministrativa di 5.110,00 euro.

Analoga sorte è toccata ad una 40enne compaesana che, invece, circolava alla guida di un veicolo già sospeso dalla circolazione, commettendo un’infrazione che le costava la sanzione di 2.002,00 euro.

Come già effettuato nel corso di analoghi servizi, intrapresi nel fine settimana appena trascorso, nella serata di giovedì sono state controllate due attività commerciali (bar) una nel Comune di Cercemaggiore e una in quello di Baranello, nonché un locale da intrattenimento (Night Club) insistente in Bojano.

Per ciascuna attività è stata elevala la sanzione amministrativa di 400,00 euro poiché, come recita la norma, proseguendo l’attività di somministrazione di bevande alcoliche (birra e super alcolici) oltre le ore 24, omettevano di assicurare la possibilità, agli avventori, di effettuare il controllo volontario del tasso alcolemico, con apposito apparecchio del quale risultavano essere sprovvisti.

Il Comando Compagnia di Bojano, assicura che la guardia non sarà abbassata e i servizi di controllo del territorio continueranno in maniera incessante nell’intero arco orario giornaliero. Per i giovani l’invito rimane quello di un divertimento consapevole.