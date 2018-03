Si finge Carabiniere per truffa e viene scoperto e denunciato dai veri militari dell’Arma a seguito di una segnalazione da parte di una delle sue vittime.

Si tratta di un pregiudicato originario della provincia di Reggio Calabria, il quale aveva contattato telefonicamente una donna di Capracotta e, fingendosi Carabiniere, le aveva proposto un abbonamento annuale alla rivista dell’Arma, per un contro di 139euro. La vittima inizialmente ha creduto all’inganno ma, colta da qualche sospetto, si è rivolta ai militari della Stazione di Capracotta, i quali attraverso l’esame del traffico telefonico hanno smascherato il pregiudicato, specializzato in questo tipo di truffe.

Sulla vicenda sono in corso ulteriori indagini anche per verificare se l’uomo abbia fatto analoghe proposte ad altri cittadini del comprensorio. Intanto i Carabinieri rammentano che le pubblicazioni autentiche dell’Arma dei Carabinieri non vengono di certo promosse attraverso proposte telefoniche, in tali casi si invitano quindi i cittadini a rivolgersi prontamente al più vicino Comando Stazione Carabinieri o a chiamare tempestivamente il numero unico di emergenza “112”.