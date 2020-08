La passeggiata fotografica “Capracotta On the road” è organizzata dal fotografo Lello Muzio in collaborazione col Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier”.

I partecipanti avranno l’occasione di riscoprire le bellezze e i personaggi del paese e del paesaggio, accompagnati dal fotografo Lello Muzio che stimolerà attraverso consigli tecnici e non, al fine di ottenere delle buone immagini che potranno essere condivise sulla pagina della proloco di Capracotta. L’evento è adatto a tutti gli appassionati e va bene qualsiasi supporto fotografico compreso cellulari. In base alle esigenze dei partecipanti ci sarà la possibilità di dividere i gruppi in orari diversi, mattina o pomeriggio.

Gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa imposta dal Governo nazionale in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19. Verrà rispettando il distanziamento sociale. Gli allievi dovranno altresì indossare guanti e mascherina e fornire un’autocertificazione nella quale dichiarino di non essere affetti da coronavirus, di non essere soggetti a quarantena e di non avere sintomi assimilabili al Covid-19.

Per info e iscrizioni: 338 54 30 581

lellomuzio@gmail.com

https://www.facebook.com/events/233860344402844

Biografia

Lello Muzio fotografo

unisce studi da autodidatta, collaborazioni ed esperienze sul campo. Frequenta diversi corsi di tecnica fotografica, tra cui ritratto, still life, street photography, reportage, fotografia analogica e stampa antica. Tecnica e ricerca personale sono in continua e costante evoluzione, gli scatti esplorano spazi vuoti, scene di vita quotidiana, persone, eventi, storie. Semplicità, ricerca estetica ed originalità emergono dalla visione personale diventando momento di riflessione con ciò che lo circonda.Hanno contribuito alla propria crescita personale corsi con Sandro Iovine, Augusto Pieroni, Novella Oliana, esperti in comunicazione visiva e fotografia concettuale. Da circa quattro anni è membro di URI Roma ed insieme a Civico Zero di San Salvo (CH) è coorganizzatore di Periferie viaggianti a cura di Fabio Moscatelli. E’ ideatore dei laboratori “La luce interiore” e “On the road”. Attualmente lavora tra Campobasso e Roma.

ALCUNI LAVORI, ESPOSIZIONI COLLETTIVE E PERSONALI:

Omaggio a Marcello Scarano in Collecta Gratia – Fondazione Molise Cultura Campobasso Camminante – personale presso sala AXA Palladino Company Campobasso

CHEAP street art festival – Bologna 2016

L’altracittà – installazione in Incontri e Confronti galleria Ex Onmi Campobasso,I.I.S.S. “L.Pilla” caffè Letterario il “Village” Campobasso

Fuori Scena (dietro le quinte del teatro Savoia) – personale presso Fondazione Molise Cultura Campobasso

4°posto del lavoro concettuale “Meaculpa” al 24° Concorso Portfoilo 2018 presso Aurum Pescara – La fabbrica delle idee

Connessioni – collettiva presso Il foto studio Roma

Progetto periferie viaggianti – Ex fienile Tor Bella Monaca Roma

Broda Nera, Bambini di Taranto – Galleria Ex Onmi Campobasso

Interpretazioni lunatiche per Gattaluna libro di poesie – Galleria Centottanta Isernia, ospiti al premio Paci di Isernia 2019

Angeli – personale in Fondazione Molise Cultura Campobasso

4°posto del lavoro “Barlume” al 25° Concorso Portfoilo 2019 Trofeo Aternum Pescara

Il sogno di Tomas – esposizione serie in “Sin-tesi” Collettiva presso Fondazione Molise Cultura Spleen et Ideal – dittico esposto nella collettiva “LiberaMente” Palazzo Terpolilli Fresagrandinaria (CH)

“Le immagini sono potenza silenziosa che parla agli occhi, e superando ogni ostacolo, s’impadronisce di ogni facoltà dell’anima”… (Delacroix ).