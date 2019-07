La Prato Gentile 2.0 presenta il cartellone degli eventi ESTATE A PRATO GENTILE 2019. Gli appuntamenti si dividono in diverse tematiche per accontentare un pubblico più vasto possibile!

Per scoprire e promuovere il nostro territorio proponiamo delle bellissime escursioni organizzate in collaborazione con l’Associazione Molise da Scoprire. Il 20 Luglio ci sarà una Passeggiata al Chiaro di Luna con ascesa su Monte Campo, poi il 24 Agosto un’Escursione Naturalistica alla scoperta dei boschi e della natura di Prato Gentile ed infine il 31 Agosto una Passeggiata Sotto le Stelle lungo le piste di sci con spiegazioni di un esperto e con la possibilità di ammirare il cielo con un cannocchiale.

Tra gli appuntamenti da non perdere ci sono gli Apericena con Musica Live: a partire dal tardo pomeriggio si potranno gustare prodotti locali, immersi nella natura e allietati da musica di qualità. Il 12 Agosto ci saranno i THE TRAVEL BAG, band molisana che proporrà brani rock, pop, country, folk e cantautorato. Il 17 Agosto sarà la volta degli OFFMINOR BAND, gruppo romano (con componente capracottese!) che proporrà classici italiani ed internazionali rivisitati in chiave jazz. Per chi è alla ricerca del divertimento proponiamo, per la prima volta a Prato Gentile, degli HAPPY HOUR pomeridiani con deejay set di livello e ottimi cocktail.

Infine ci saranno una serie di eventi sportivi e culturali che completano il cartellone degli eventi e diversificano la nostra offerta. L’ultima Domenica di Luglio ci sarà la possibilità di effettuare passeggiate a cavallo a cura dell’Allevamento San Giacomo, il 4 Agosto andrà in scena la storica sagra de La Pezzata, dove verranno proposti giochi e gonfiabili per bambini, il 9 Agosto ci sarà la presentazione del libro Montagna di Vita con l’autore Angelo Fusari e l’11 Agosto lo Sci Club Capracotta organizza il CAPRACOTTA TRAIL, gara di corsa in montagna con annessa camminata di Nordic Walking a cura dei maestri della Scuola Italiana Sci Capracotta. Insomma ce n’è per tutti i gusti!