La Prato Gentile 2.0 Soc. Coop. e la Scuola Italiana Sci Capracotta organizzano due eventi in serale sulle piste di sci nordico di Prato Gentile.

Il 9 Febbraio si terrà la 1a edizione della Sciando Sotto le Stelle a Prato Gentile: i maestri della Scuola Sci vi accompagneranno lungo le piste di sci di fondo per un’emozionante sciata in notturna. Il percorso verrà scelto in base al livello dei partecipanti.

Il 23 Febbraio si svolgerà la suggestiva Ciaspolata al Chiaro di Luna: passeggiata su neve alla scoperta delle piste di Prato Gentile. Entrambi gli eventi partiranno alle 18:00 e al termine della passeggiata ci sarà una cena in baita con vin brulè e prodotti tipici.

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE SCIANDO SOTTO LE STELLE 20€

comprensivo di iscrizione e cena (nolo sci 7€ aggiuntivi)

• QUOTA DI PARTECIPAZIONE CIASPOLATA 25€

comprensivo di iscrizione, ciaspole e cena

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per ulteriori info e prenotazioni:

[email protected]