di Tonino Atella

Capaccione, tecnico venafrano: “Gran bella stagione del Venafro, quella appena conclusa. Anche nell’atto conclusivo ad Isernia la prima nostra mezz’ora é stata di alto livello, poi qualche leggerezza difensiva è risultata determinante. Abbiamo comunque”firmato” il cartellino con la nostra rete nel finale e questa è a tutto merito dei ragazzi. Che dire dei singoli del Venafro 2020/21 ? Tutti eccezionali, attaccatissimi alla maglia ed assolutamente da applausi, senza distinzione alcuna. Perciò bravi e grazie a tutti !”. Subito dopo il mister campano rivolge la propria attenzione al tema calcistico venafrano del momento: il ripescaggio ! “E adesso -aggiunge Capaccione- occhi ed orecchie puntati al possibile ripescaggio per la D, con possibilità più che concrete per il Venafro di accedere nella serie superiore per il prossimo campionato. I requisiti societari ci sono, i numeri altrettanto, per cui assieme al Presidente Patriciello l’intero team tecnico e ogni singolo giocatore aspettiamo fiduciosi. Personalmente sono convinto che il Venafro verrà ripescato, per cui attendo gli eventi della situazione. In molti negli ambienti calcistici nazionali danno per scontato tale ripescaggio in nostro favore, sempre che tocchi al Molise fruire di tale eventualità. Se tanto sarà, spetterà senz’altro al Venafro essere ripescato in D, sia per la datata iscrizione societaria dell’Us Venafro, sia per la precedente permanenza decennale in D e sia per la consistenza socio/economica dell’area venafrana. Aspettiamo perciò fiduciosi in modo che possa tornare il grande calcio dilettantistico a Venafro, già per un decennio in D sempre col Presidente Nicandro Patriciello e come tale una “piazza” giusta e buona perché torni la serie superiore per la soddisfazione e la partecipazione dell’appassionato pubblico venafrano”. Ed allora … attenzione massima alle notizie che potranno arrivare da Roma, che potrebbero rappresentare un’alba nuova per il calcio venafrano dopo troppi anni di anonimato nella contratta, qualitativamente parlando, eccellenza calcistica molisana.