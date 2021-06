di Tonino Atella

Ecco l’undici del Venafro che domani pomeriggio affronta l’Isernia nel capoluogo pentro per cercare di proseguire nei play off di eccellenza calcistica molisana. A comunicarlo è lo stesso mister venafrano Peppe Capaccione : “In porta andrà Russo, quindi Fargnoli, Gennari, Cipriani, Di Iorio e Velardi in difesa, Sisti, uno tra Lillo e Menichino e Bianchi a centrocampo, mentre in avanti giostreranno Lombardi e Grande. In panchina andranno inizialmente Guerra, Pesce, Scasserra, Menichino o Lillo, Felace, Di Cicco S e Di Cicco M.” Ancora l’esperto tecnico campano, con decine di anni di calcio alle spalle tra giocatore ed allenatore : “Mancherà lo squalificato Bravaccini, così come qualche altro non è al meglio fisicamente. Questo comunque non toglierà assolutamente nulla al Venafro per disputare un derby all’altezza delle attese ed importantissimo per noi. Abbiamo bisogno di tornare imbattuti da Isernia, perché solo con un risultato utile potremo proseguire la stagione.

Sono fiducioso che tanto avvenga, fermo restando il pieno rispetto per l’Isernia, squadra tecnicamente attrezzata, ostica ed in grado di far male. Il mio Venafro però è pronto a scendere in campo per conquistarsi l’accesso alla fase successiva”. Ed allora buon derby Isernia/Venafro, partita che riporta alla mente pomeriggi calcistici tiratissimi ed al cospetto di tante centinaia di tifosi d’ambo i fronti. Oggi, stante le limitazioni da covid, non ci sarà il pienone sugli spalti del capoluogo provinciale, ma in campo sicuramente non mancheranno tanta passione ed altrettanta voglia di far bene sia sul versante isernino che su quello venafrano.