di T.A.

LAVORI ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ROCCARAVINDOLA E I PULLMAN SOSTITUTIVI TORNANO AD INTASARE IL PIAZZALE FERROVIARIO DI VENAFRO

INTANTO L’EXTRACOMUNITARIO CONTINUA A SOSTARE H 24 NELLA STAZIONE VENAFRANA, DORMENDOVI ALL’INTERNO

Stop ai bus sostitutivi dei viaggi su rotaia e piazzale ferroviario venafrano finalmente libero da tali ingombranti mezzi su gomma? Assolutamente no ! Sta succedendo esattamente l’opposto ! Anzi, la situazione appare ulteriormente appesantitasi ! In effetti i pullman sono tornati numerosi e continui –come da foto allegate- a raggiungere e sostare sul piazzale ferroviario di Venafro a seguito della chiusura della stazione ferroviaria di Roccaravindola sino al 18 novembre prossimo per eseguire lavori ed interventi sulla linea ferrata. Ad attestarlo apposito comunicazione/avviso delle FS, affisso anche nella stazione di Venafro. “Qui è un macello !” -afferma chi lavora in zona- “con numerosi pullman che in contemporanea sostano sul piazzale ferroviario di Venafro, intasandolo ed arrecando problemi allo stesso traffico urbano venafrano. Si pensava tutt’altro ed invece la situazione non è affatto risolta a causa dei lavori alla stazione ferroviaria di Roccaravindola con la necessità di dirottare viaggiatori ed altro a Venafro !“. Restando in tema di stazione ferroviaria venafrana, da segnalare poi la continuativa permanenza all’interno della struttura delle FS di un extracomunitario di colore che non parla, non importuna alcuno, ma resta in stazione h 24, dormendovi addirittura nottetempo ! Una situazione assai delicata che si protrae da tempo e che sta prendendo a comportare ovvii problemi di natura socio/umanitaria. Urgente l’intervento sia per soccorrere l’uomo se ne ha bisogno e sia per restituire la necessaria igienicità, decoro e pulizia ad un complesso quotidianamente frequentato da centinaia di persone di ogni angolo d’Italia e di nazionalità diverse. Ne va della salute dello sconosciuto e del buon nome di Venafro.