COMITATO DEI LAVORATORI CANTONIERI-AUTISTI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA “OSVALDO PALLOTTA”

Questo pomeriggio di mercoledì 10 gennaio 2018, alle ore 16.00, siamo stati riconvocati dal presidente della regione Frattura in sala giunta in via Genova a Campobasso, per riprendere il tavolo tecnico-politico finalizzato all’argomento dei cantonieri-autisti della provincia di Isernia.

Come si ricorderà, al primo appuntamento ci lasciammo con l’impegno da parte della struttura regionale di approfondire presso la Funzione Pubblica la tematica di cui trattasi e dalla quale non sono emerse novità di rilievo se non quella, da noi sempre ribadita, che non ci sono ostacoli di sorta per una soluzione civile per i cantonieri. Successivamente avevamo ottenuto di riprendere la discussione per la settimana scorsa, data poi saltata per impegni governativi regionali alle prese con la fissazione della data della nuova tornata elettorale regionale, argomento che sarà portato in discussione in consiglio prossimamente.

Ma intanto che il clima pre elettorale trovi una sua rasserenazione (difficile), a noi interessa risolvere velocemente il problema che investe numerose famiglie rimaste senza reddito (circa 500 euro mensili !!!) dall’aprile del 2015! Vogliamo credere che questa sia l’occasione buona, ce lo auguriamo anche perché la nostra lotta civile e sociale non si fermerà senza veder riconosciuti diritti più che atavici.

IL PORTAVOCE

Emilio Izzo