CANTIERI DELL’IMMAGINARIO 2023: WEEKEND CON LA CON LA DANZA

CARTELLONE RICCO DI EVENTI DEDICATI AL BALLO NELLA MANIFESTAZIONE DEL COMUNE DELL’AQUILA. SI INIZIA QUESTO FIN SETTIMANA CON IL “PREMIO DANZA CITTÀ DELL’AQUILA”, SEGUIRANNO IL FESTIVAL “I CENTO PASSI” E GLI SPETTACOLI DEL GRUPPO E-MOTION.

L’AQUILA – La danza torna protagonista, a partire da questo week end, a “I Cantieri dell’Immaginario” 2023, la manifestazione di caratura nazionale e internazionale organizzata dal Comune dell’Aquila in collaborazione con le istituzioni del territorio. Il primo evento in cartellone è il “Premio Danza Città dell’Aquila” che si svolgerà sabato 8 luglio, alle 18.00, con ingresso gratuito, all’Auditorium del Parco e domenica 9 luglio, con biglietto d’ingresso, alle ore 20.00, alla scalinata di San Bernardino.

Seguiranno il 13 e il 24 luglio, alle ore 19,00, all’Auditorium del Parco due serate dedicate alla danza contemporanea, organizzate dalla compagnia aquilana Gruppo e-Motion. Sempre il 24 luglio, alle ore 21,30, alla scalinata di san Bernardino, sarà protagonista il balletto classico con “il Lago dei Cigni”, mentre il 2 agosto, alle ore 21,30, alla scalinata di san Bernardino, “Una noche con Sergio Bernal”, con la Sergio Bernal Dance Company. Gli ultimi due spettacoli sono inseriti all’interno del cartellone della 3° edizione del Festival di danza “I Cento Passi, organizzato dal Teatro dei 99.

Per il “Premio Danza Città dell’Aquila” due giorni dedicati alla danza con stage, un concorso dedicato alle varie discipline, dalla danza classica al modern e contemporaneo, e un gala finale, con protagonisti il ‘Balletto di Pescara Junior Company’ di Pescara, la Compagnia di Contemporary Dance ‘Limitless’ di Roma, la ‘Meraki Dance Company’ del PAQ Center.

Tanti i maestri e giurati presenti: Veronica Peparini, Simone Nolasco, Michele Oliva, Alessandro Rende, Federica Angelozzi, Sabatino D’Eustacchio, Francesco Sgura, Francesca Cecchini, Eleonora Pacini.

“Il Premio Danza Città dell’Aquila – si legge nel sito dedicato – nasce con obiettivi precisi: dare spazio a tutti gli stili della Danza, come momento di condivisione, crescita e scoperta di nuovi talenti, in cui l’Arte e il Corpo vogliono essere i soli ed unici protagonisti. Ma anche per dare a L’Aquila il giusto prestigio nell’ambito della Danza Italiana e non solo, visti i numerosi talenti che hanno fatto carriera proprio dopo aver ballato sul palco del Premio.”

L’evento, giunto alla IV edizione, è ideato e curato da Alice Cimoroni e Eleonora Pacini, due danzatrici aquilane che insieme hanno fondato e dirigono il “PAQ Center” di L’Aquila, un centro polifunzionale per danza, lo spettacolo e le arti performative.

Il programma dei Cantieri dell’Immaginario dedicato alla danza prosegue poi con due spettacoli presentati dal Gruppo e-Motion, la compagnia aquilana di danza contemporanea diretta da Francesca La Cava.

Il 13 luglio, ore 19.00 all’ Auditorium del Parco, saranno rappresentati gli spettacoli “Sciara (genesi)” della compagnia Petranuradanza, con le coreografie e la regia di Salvatore Romania Laura Odierna e “Lay Bare” una produzione del Centro Nazionale di Produzione per la Danza ResExtensa – Porta d’Oriente con la direzione artistica Elisa Barucchieri.

Il 24 luglio sarà una giornata interamente dedicata alla danza: alle ore 19.00 all’ Auditorium del Parco, gli spettacoli “A_Way”, una produzione della Fondazione Egri per la danza, con le coreografie di Raphael Bianco, direttore della compagnia, e “Riti di passaggio” della Mandala Dance Company, con la regia e le coreografie di Paola Sorressa, per il secondo evento presentato dal Gruppo e-Motion,

Alle ore 21:30, sul palco della scalinata di San Bernardino, “Il lago dei Cigni”, il più amato balletto del repertorio classico, presentato dal Teatro dei 99, incanterà il pubblico aquilano.

Un corpo di ballo di 30 danzatori e due primi ballerini del “Nuovo Balletto Classico”, trasporterà il pubblico nelle magiche atmosfere realizzate dai coreografi Marius Petipa e Lev Ivanov sulle famosissime musiche di Ciaikovskij.

Il “Nuovo Balletto Classico” raccoglie l’eredità del lavoro della prestigiosa compagnia di balletto fondata dall’étoile internazionale Liliana Cosi, che sarà presente alla serata, e dal danzatore e coreografo Marinel Stefanescu.

Le serate dedicate alla danza a “I Cantieri dell’Immaginario”, si concluderanno il 2 agosto, ore 21:30, scalinata di San Bernardino, con lo spettacolo “Una noche con Sergio Bernal”, presentato dal Teatro dei 99, e inserito anch’esso nel festival di Danza “i Cento Passi”.

Protagonista della serata sarà la star internazionale Sergio Bernal, primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, considerato anche il Re del flamenco, che si esibirà in uno spettacolo in cui si fondono l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco tra vertiginosi assoli, raffinati pas de deux e pas de trois con la direzione artistica di Ricardo Cue, e la produzione di Daniele Cipriani Entertainment.

I biglietti sono disponibili on-line sul sito www.cantieriimmaginario.it, sulla piattaforma di biglietteria elettronica www.ciaotickets.com, e, a L’Aquila, presso l’Infopoint alla Fontana Luminosa, rivenditore autorizzato ciaotickets.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.cantieriimmaginario.it e sulle pagine Facebook e Instagram de “I Cantieri dell’Immaginario”.