Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha convocato per lunedì 27 gennaio alle ore 9, nella sede di Palazzo san Francesco, una riunione della Consulta del Territorio, invitando i Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione per lo sviluppo locale e quelli che possono essere coinvolti nella candidatura di Isernia a Capitale italiana della cultura 2021. L’ordine del giorno riguarderà appunto tale candidatura e la valutazione di eventuali proposte per la definizione territoriale delle attività in via di programmazione.