Il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, intervenire in merito alla notizia della candidatura di Emilio Izzo a Direttore del Museo del Paleolitico di Isernia.

“Nei giorni passati, ho appreso con immenso piacere dalla stampa della candidatura di Emilio Izzo alla direzione del Museo Paleolitico di Isernia.

Premettendo, che in linea di principio non è nel mio costume entrare nel merito di scelte e valutazioni, che spettano agli enti e alle istituzioni preposte, per la situazione specifica ho deciso di fare una eccezione intervenendo pubblicamente e convintamente a sostegno di tale candidatura.

Tutti noi molisani, infatti, sappiamo che Emilio Izzo si è sempre distinto in questi anni, come funzionario del MIBACT e non solo, per la valorizzazione dell’inestimabile patrimonio, che rappresenta il famoso sito isernino in questione e più in generale per il patrimonio culturale pubblico molisano.

Proprio per le sue competenze, le sue professionalità e soprattutto per l’amore e la passione verso la sua terra è stato spesso sostenuto nelle sue battaglie culturali da associazioni, da enti pubblici, da forze politiche e sociali assolutamente trasversali e soprattutto da tanti cittadini a riconoscimento della sua onestà intellettuale.

Personalmente mi auguro che sia lui a ricoprire il prestigioso ruolo di Direttore del Museo Paleolitico di Isernia, e per la preparazione e l’esperienza acquisita per tale ruolo e per la sua storia personale, che da anni è legata indissolubilmente allo sviluppo e alla crescita del sito isernino”.