Oggi una candidata alla Camera di ‘Potere al Popolo‘, ex operaia e attualmente precaria in una ditta di pulizie, ha trovato sulla sua auto una lettera anonima al cui interno, accompagnato alle minacce, si trovava un taglierino. “Potere al popolo non deve esistere”, un messaggio esplicito.

La notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook dello stesso partito con un post nel quale vengono mostrati la lettera di minaccia ed un taglierino contenuto al suo interno.

“Nessuna intimidazione, nessuna forma di violenza potranno arrestare il processo che si è messo in moto. Alla compagna colpita direttamente tutto il sostegno e la solidarietà, non la lasceremo sola, non lo faranno le migliaia di persone che in tutta Italia si sono mobilitate in questi due mesi. Avremo bisogno del supporto e del calore di tutti voi. Non un passo indietro”.