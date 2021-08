Ambiente Basso Molise in data 13 agosto 2021, assegnerà il riconoscimento “LIDO AMICO DEL FRATINO” allo stabilimento balneare Nettuno di Campomarino in quanto non ha effettuato la pulizia meccanica nel proprio lido, aspettando la schiusa delle uova di due nidi di fratino.

Grande prova di amore verso la Natura da parte del gestore del lido Nettuno in quanto è stata tutelata una specie a rischio di estinzione sovrapponendo la tutela del piccolo limicolo ai propri interessi economici.

Inoltre al lido Nettuno di Campomarino è stata assegnata anche un altro riconoscimento come “SPIAGGIA VIRTUOSA 2021”.

Un ulteriore riconoscimento che viene attribuito al comune di Campomarino, dopo l’unica bandiera blu, assegnata dalla FEE al Molise.

La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdi 13 agosto alle ore 18:00 presso il lido Nettuno di Campomarino alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Antonio Saburro e amministratori del centro rivierasco.