Il Comune di Campomarino ha intercettato un finanziamento di 250.000 euro per l’installazione di un impianto di videosorveglianza da predisporre sul territorio comunale.

I fondi sono stati stanziati dal Ministero dell’Interno che ha messo a disposizione dei comuni oltre 36 milioni di euro per un totale di 478 progetti.

La videosorveglianza costituisce un fondamentale strumento per l’innalzamento degli standard di sicurezza, in particolar modo in un territorio vasto e complesso come quello di Campomarino.

Nello specifico, il Comune di Campomarino avrà a disposizione 250.000 euro (cifra in cui è compreso il cofinanziamento comunale di 25.000 euro) per la realizzazione di un progetto che prevede l’installazione di telecamere utili a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Questo tipo di tecnologia offre, inoltre, un supporto determinante nella gestione delle situazioni di rischio e nelle attività di indagine, per assicurare alla giustizia gli autori dei reati.

Una tematica, quella della sicurezza, a cui l’amministrazione comunale rivolge la massima attenzione: “Questi nuovi fondi – ha spiegato il Sindaco Silvestri – consentiranno di integrare il sistema di videosorveglianza già esistente e di fornire risposte concrete ai cittadini riguardo problematiche, come quelle inerenti alla prevenzione e alla sicurezza, che necessitano della massima attenzione. Sarà possibile incrementare e potenziare il controllo tecnologico del territorio in un’ottica di tutela della sicurezza urbana. Il grande impegno profuso dalla nostra Amministrazione comunale e dagli uffici comunali con l’obiettivo di intercettare finanziamenti continua a dare i suoi frutti”.