Cena ‘salatissima’ nella serata di ieri in un ristorante di Campomarino. Pattuglie di Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Campobasso, insieme ad unità operative delle Fiamme gialle di Termoli in servizio di controllo del territorio, hanno individuato un ristorante aperto al pubblico dopo le 18 in violazione al vigente Dpcm in tema di prescrizioni circa le misure di contenimento Covid-19.

L’intervento operativo intorno alle 21. Identificati e verbalizzati il titolare ed oltre dieci clienti, intenti a consumare la cena ai tavoli. A riportare la notizia è l’Ansa.