Drammi ripetuti nel Paese sulle morti bianche e dopo le polemiche per la tragedia della 22enne Luana D’Orazio, a perdere la vita stavolta in Molise, in territorio di Campomarino, è stato un 55enne (classe 1966), caduto nel vuoto in un cantiere stradale, dall’altezza di almeno 30 metri. Sul posto il 118 Molise coi volontari della Misericordia, ma i medici hanno potuto constatare solo l’avvenuto decesso, oltre ai Carabinieri della compagnia di Termoli.

Nell’area del cantiere, che è delimitata per motivi di sicurezza, a 3 chilometri circa dal casello dell’A14 di Termoli, dopo l’area industriale, presente personale della Società Autostrade e anche la Polizia municipale di Campomarino.

La vittima dell’incidente sul lavoro è di origine marchigiana, di Jesi, in provincia di Ancona, sposato con due figli. M. T. le sue iniziali. La salma è stata poi rimossa col nulla osta del Pm di Larino di turno, competente per territorio, E’ accaduto oggi pomeriggio, poco prima delle 14, in contrada Colle delle Lame a Campomarino. L’operaio deceduto era di una ditta edile impegnata in lavori di consolidamento e sistemazione dei piloni di un viadotto. Secondo un primo riscontro, l’uomo si trovava sotto la strada per effettuare la manutenzione delle fondamenta. Per cause in corso di accertamento dei militari è caduto nel vuoto finendo al suolo.