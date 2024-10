di Redazione

Domenica 20 Ottobre alle ore 17.30, presso i locali di Palazzo Norante a Campomarino, si

svolgerà l’incontro-dibattito dal titolo “Autonomia Differenziata: posizioni a confronto”.

Sarà un’occasione per conoscere le prospettive e le dinamiche che caratterizzeranno

l’attività amministrativa delle regioni, un tema caldo dell’attuale politica nazionale su cui a

breve, dopo il vaglio di ammissibilità della Consulta, potremmo essere chiamati a

esprimerci nell’ambito del referendum.

Il gruppo SìAmo Campomarino ha ritenuto importante un confronto tra le diverse posizioni

in campo, alla presenza di due illustri giuristi quali Il Prof. Marco Olivetti, Ordinario di Diritto

Costituzionale presso la LUMASA di Roma e il Prof. Gianmaria Palmieri Ordinario di Diritto

Commerciale presso la UNIMOL di Campobasso, nonché di due esponenti della politica

regionale nelle persone dell’Assessore Avv. Michele Marone e del Vice Presidente del

Consiglio Avv. Vittorino Facciolla.

L’invito è chiaramente esteso a tutti coloro che vogliano farsi una idea precisa su quali

saranno gli scenari che si apriranno dopo l’approvazione della L.86/2024, appunto in tema

di attuazione dell’autonomia differenziata, senza barriere ideologiche o posizioni

precostituite.