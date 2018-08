Campomarino ospita l’edizione del 2018. Torna il premio Fratino d’Oro, promosso dall’associazione ecologista Ambiente Basso Molise nella cornice ormai consueta di Palazzo Norante.

L’assegnazione del Fratino d’Oro sta divenendo un pò come l’oscar verde del territorio costiero e, l’appuntamento è fissato il giorno 5 agosto a partire dalle ore 18.30. A dare il benvenuto ci sarà il Presidente Lucchese, la Dott.ssa Paola Cantelmi (curatrice del programma Life Maestrale per l’amministrazione Cammilleri) e Presidente del Consiglio comunale di Campomarino oltre ai Soci ed i premiati.

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a enti, associazioni, personalità o singoli cittadini che si sono distinti per la salvaguardia del Fratino (Charadrius alexandrinus) e del territorio costiero molisano. Il Fratino è un piccolo uccello in via di estinzione ed è un utile indicatore biologico delle condizioni degli ambienti dunali del litorale molisano.

La minaccia più grande per la conservazione di questo raro uccello è rappresentata dalla distruzione e manomissione dell’ambiente dunale e di spiaggia, operata dai mezzi di pulizia meccanica.

Inoltre, durante la manifestazione verranno divulgati i dati del censimento annuale del Fratino effettuato in Molise ed Abruzzo infatti interverrà Stefano Taglioli, Guardia Ambientale WWF e coordinatore del Gruppo Fratino Vasto.

Partner e sponsor della manifestazione l’immancabile ditta DIELLE S.r.l. di Guglionesi. Hanno concesso il patrocinio oltre il comune di Campomarino, il Comitato Nazionale Conservazione del Fratino ed il Life Maestrale.