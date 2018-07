Sono iniziate le manifestazioni intitolate NATURAL…mente 2018, nove manifestazioni dedicate all’ambiente e organizzate dal Comune di Campomarino che si avvale della collaborazione del Centro Studi DEMETRA, Ambiente Basso Molise e il Life Maestrale, le manifestazioni si svolgeranno dal 21 luglio fino al 24 agosto 2018. La prima manifestazione si è svolta infatti nella serata di ieri, una notte in compagnia dei pipistrelli: è la Bat night. Nessuna paura, infatti i pipistrelli sono mammiferi straordinari e stravaganti.

Accompagnati da Marco Carafa e Marilena Del Romano esperti naturalisti e dotati di appositi strumenti (bat detector), nella notte magica di Campomarino si sono potuti osservare ed ascoltare: la speciale apparecchiatura ha consentito infatti di “tradurre” gli ultrasuoni in modo da renderli udibili a tutti i presenti. Il pipistrello è un mammifero appartenente all’ordine dei chirotteri ed è conosciuto specialmente per le superstizioni e le leggende che nel corso dei secoli si sono diffuse erroneamente sul suo conto.

In realtà, questo animale ha delle caratteristiche davvero molto interessanti dal punto di vista scientifico: è l’unico mammifero al mondo ad essere in grado di volare. I pipistrelli popolano praticamente tutto il pianeta eccezion fatta per le regioni più insidiose come quelle polari e la maggior parte di essi si nutre principalmente di insetti. La serata è servita anche per sfatare miti e leggende e a conoscere più da vicino questi straordinari predatori della notte. Il servizio d’ordine è stato svolto dai volontari dell’AISA.