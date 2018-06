A fuoco tre box in legno di un lido sul lungomare di Campomarino. Le fiamme sono divampate intorno alle 4.30 in via Crispi. Il rogo ha creato danneggiamenti rilevanti alle strutture facenti parte di uno stabilimento vacanze e adibiti a servizi igienici, cucina e bar e ripostiglio-spogliatoio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli che hanno lavorato per diverse ore fino alle 8.30 di questa mattina.

Il Nucleo investigativo dei pompieri ha effettuato un sopralluogo per stabilire la natura del rogo. Non si escludono varie ipotesi tra cui il dolo. Gli ingegneri del corpo di Campobasso intervenuti, effettueranno anche dei campionamenti di materiale prelevato sul posto per accertare l’accaduto. In zona anche i Carabinieri del paese. (Ansa)