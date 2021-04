52enne di Campomarino tradotto presso il Carcere di Lanciano.

Campomarino. La Stazione Carabinieri di Campomarino, dipendente dalla Compagnia di Termoli, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB), nei confronti di un 52enne originario della provincia di Campobasso.

Sul capo dell’uomo pendeva l’accusa di furto aggravato di energia elettrica, reato accertato in agro di Campomarino (CB) dai Carabinieri della locale Stazione il 24 ottobre 2013; circostanza in cui l’uomo, venne colto in flagranza mentre rubava energia elettrica della rete Enel e quindi denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

L’odierno provvedimento restrittivo scaturisce da una sentenza di condanna per il suddetto reato, emessa il 13 febbraio 2020 dalla Corte d’Appello del Tribunale di Campobasso e divenuta irrevocabile il 2 giugno scorso.

Il 52enne pertanto, previa notifica ed esecuzione del provvedimento, è stato tradotto presso la casa circondariale di Lanciano (CH), per ivi espiare la pena residua comminatagli pari a mesi 8 (otto) di reclusione.

Continua quindi incessante, oggi come nel recente passato e sempre nell’ambito delle più ampie e mirate direttive del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, l’attività di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia di Termoli, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati con particolare riferimento a quelli di maggior allarme sociale, al fine di fornire la massima sicurezza reale ai cittadini ed una sempre maggiore percezione della stessa.