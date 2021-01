Il Sindaco, l’Intera amministrazione comunale ed i dipendenti tutti ricordano con affetto e stima Rodolfo Mariano (79ani), già Sindaco del Comune di Campolieto e si uniscono al dolore della famiglia.

E’ proclamato il lutto cittadino, per il giorno 30 Gennaio 2021, in segno di cordoglio per la sua scomparsa. Alle ore 17.30 del 30 Gennaio 2021 avrà luogo, presso la Chiesa Madre di Campolieto, una funzione religiosa in suffragio del defunto.