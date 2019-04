Il Consiglio comunale di Campolieto ha approvato sabato 30 marzo il bilancio di previsione 2019/2021. Tra gli atti propedeutici è stata disposta l’esenzione totale dell’Irpef comunale per tutti coloro che , con un minore a carico, nel corso del 2019 hanno già stabilito o stabiliranno la propria residenza nel comune di Campolieto. Notizie positive anche sul fronte Tari. L’amministrazione ha deciso di agevolare le famiglie con minori a carico.

I bambini nella fascia di età 0-3 anni non verranno conteggiati nella quota fissa e variabile Tari. Bollette meno care per le famiglie con bambini. Nonostante i gravosi problemi di bilancio ereditati e le poche risorse a disposizione per assicurare i servizi essenziali, l’amministrazione sta provando a fare tutto il possibile per contrastare lo spopolamento e la natalità in costante diminuzione.

Novità anche sul fronte Cosap. Il comune passa dalla Tosap alla Cosap. Regole più chiare e tariffe ridotte per agevolare le attività commerciali, agricole ed artigianali che decidono di investire e di rimanere ad operare sul territorio.