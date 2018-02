Strepitosa affermazione della Hidro Sport nell’ottava edizione del Trofeo Emmedue, disputata presso l’impianto di Campodipietra; la squadra gialloblu precede in classifica i team avversari con un punteggio da record (874 punti, frutto di 26 medaglie d’oro, 34 d’argento e altrettante di bronzo, contro i 448,50 dei pugliesi della Sport Project e i 341 dei padroni di casa della Emmedue) e scrive per la quarta volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, con tre successi nell’ultimo triennio.

La kermesse anche quest’anno ha visto una massiccia e qualificata partecipazione: 32 società al via, provenienti da diverse regioni italiane e oltre 600 nuotatori con la prestigiosa presenza di Simona Quadarella (bronzo mondiale nei 1500 stile libero a Budapest 2017 e agli europei di Copenaghen 2017), che ha gareggiato nei 200 dorso e 200 stile.

Per la Hidro Sport anche la soddisfazione di aver rimpolpato la truppa dei propri atleti che parteciperà ai prossimi Criteria Giovanili di Riccione: ai già qualificati Patrick Comodo (400 stile libero nella categoria Ragazzi 2003) e Fiorella Colanzi (200 delfino, Ragazzzi 2004), si sono aggiunti Emanuele Perlino (50 e 100 stile, Ragazzi 2003), Marco Gallesi (100 stile, Ragazzi 2003) e Alessandra Arbotti (Ragazzi 2005, 100 rana e già qualificata per i 200 rana).

Negli Assoluti emerge il dominio di Francesco Gatti e Giulia Calabrese: Francesco monopolizza e vince tutte e tre le gare del dorso (50, 100 e 200 metri) ed è terzo nei 50 stile, Giulia è prima nei 50 e 100 dorso e 200 misti e seconda nei 200 dorso; nei 50 farfalla oro per Alessio Di Vico. Tre medaglie, tutte d’argento, per Federico Del Zingaro (50 e 200 rana e 100 farfalla), un argento (200 misti) e un bronzo (200 dorso) per Ivan Borrelli; una medaglia a testa per Carmen Spina (argento nei 200 rana), Arturo Spina (bronzo nei 100 rana) e Rocco Minicucci (bronzo nei 100 farfalla).

Tra i Ragazzi, doppietta d’oro nella farfalla per Fiorella Colanzi (50 e 200 metri), mentre è seconda nei 100 farfalla e terza nei 50 stile; Alessandra Arbotti è prima nei 50 rana, seconda nei 100 e 200 rana e terza nei 200 misti. Bronzo per Annalaura Mariano nei 100 e 200 rana e per Benedetta Sangregorio nei 50 dorso.

Tra i maschietti, Marco Gallesi oro nei 50 dorso, argento nei 50 farfalla e bronzo nei 50 stile, Antonio Mascilongo (Ragazzi 2004) oro nei 50 rana e bronzo nei 50 stile; a medaglie anche Andrea Staniscia (argento nei 50 farfalla e bronzo nei 100 farfalla e 100 stile), Emanuele Perlino (argento nei 50 e 100 stile), Patrick Comodo (argento nei 200 misti), Gabriele Terrigno (argento nei 50 dorso), Davide Sabella (bronzo nei 50 dorso), Giovanni Oriente (bronzo nei 200 rana) e Giuseppe Borrelli (bronzo nei 200 farfalla). Tra gli Juniores, oro per Andrei Iannantuono nei 200 delfino e bronzo per Elena Galasso (50 e 100 dorso) e Antonio Santillo (200 delfino). Per i Cadetti argento di Melissa Comodo nei 200 misti.

Tra gli Esordienti A le ragazze fanno la voce grossa: Alisia D’Agnone è d’oro nei 50 e 100 stile e seconda nei 200 stile e 200 dorso, Maira Miranda prima nei 100 e 200 rana e 200 misti e terza nei 50 rana, per Giorgia Picciano oro nei 100 e 200 dorso, argento nei 50 dorso e bronzo nei 200 stile, Lorenza Santoro oro nei 50 dorso, argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 stile, Claudia De Tullio oro nei 50 rana, argento nei 100 rana e bronzo nei 200 rana, Ludovica Ziccardi oro nei 50 rana e bronzo nei 100 rana, Francesca Galasso oro nei 50 rana e bronzo nei 100 rana.

Argento per Sofia Del Papa nei 200 rana e un bronzo a testa per Erika Minicucci (50 dorso) e Chiara Storto (50 farfalla). Tra i maschietti gloria per Mario Castagnoli (argento nei 50, 100 e 200 rana), Antonio Iacovelli (argento nei 50, 100 e 200 farfalla), Ermanno Tedeschi (argento nei 200 stile e 200 misti e bronzo nei 00 stile), Marco Di Lena (argento nei 50 stile e 50 dorso), ed Emanuele Iannone (bronzo nei 200 farfalla).

A chiudere il ricco medagliere gialloblu, gli Esordienti B che portano a casa due ori con Domitilla Oriente nei 50 farfalla e Sara Colalillo nei 50 stile, due argenti con Gabriele Carfagna nei 50 rana e Sara Colalillo nei 50 stile e tre bronzi con Giovanna Muccitto (50 rana e 100 misti) e ancora Sara Colalillo nei 50 farfalla.

“Un risultato straordinario – commenta Toni Oriente, presidente e tecnico della Hidro Sport – ottenuto contro avversari di ottimo livello e con un punteggio da record; un successo figlio dell’impegno di tutti, i ragazzi in primis, impreziosito ancora di più dalle ulteriori qualificazioni ai Criteria ottenute dai nostri nuotatori.

Un grazie particolare va ai tecnici che lavorano negli impianti dove operiamo: Vittorio Spina, attivo nella piscina di Campobasso insieme a me, Valentino Spina e Alessandro Di Soccio (Frosolone), Gianfranco Belfiore e Nicola Di Fonzo (Termoli), Antonio Cucoro (San Giuliano di Puglia) e Marco Di Lorenzo (Agnone).”