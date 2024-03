di Redazione

Gaetano Scarselli in collaborazione con la Bugari Armando Accordion annuncia un evento musicale straordinario in onore di Francesco Scarselli, TRE VOLTE campione del mondo consecutivo di fisarmonica Jazz/Varieté. Questo evento unico celebrerà non solo i successi musicali di Francesco, ma anche la sua passione per la musica e l’arte. L’evento si terrà a Campochiaro il 16 marzo 2024 Alle 19.30 Chiesa madonna delle Grazie sita in piazza Madonna delle Grazie a Campochiaro. Sarà una serata speciale di musica dal vivo, intrattenimento e celebrazione. Artisti italiani ed internazionali si esibiranno per onorare l’incredibile risultato raggiunto da Francesco. Ci saranno anche momenti speciali dedicati alla sua vita e ai suoi traguardi, con ospiti d’onore.

L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni, contattare: Gaetano Scarselli – 3666863867 gaetanoscarselli@francescoscarselli.com

Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario e un invito a tutti a unirsi a noi per celebrare l’incredibile successo di Francesco e il suo impatto nella comunità.