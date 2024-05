di Redazione

Si terrà domenica 26 maggio, la prossima edizione del CAMPOBAZAR, il mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto.

L’evento si svolgerà nuovamente presso il mercato coperto di via Monforte e sarà aperto come di consueto a tutti i privati cittadini per la vendita e lo scambio di beni ed oggetti usati, ma anche ai collezionisti ed hobbisti dell’artigianato creativo.

Campobazar è un’iniziativa che consente di promuovere la cultura del riuso: cittadini e appassionati dell’usato potranno esporre oggetti (libri, giocattoli, dischi, piccoli elettrodomestici, complementi di arredo, strumenti musicali, abbigliamento vintage e tanto altro) relegati in soffitta o garage e destinati, prima o poi, a divenire rifiuto.

L’obiettivo è anche quello di riportare il mercato coperto a vivere pienamente, grazie ad eventi tematici, quale luogo cittadino privilegiato di socialità e convivialità.

Partecipare al Campobazar è semplice e gratuito: tutte le informazioni sono disponibili nella specifica sezione del sito del Comune di Campobasso.

https://www.comune.campobasso. it/campobasso2/zf/index.php/ servizi-aggiuntivi/index/ index/idtesto/20290

Per ogni altra informazione è possibile scrivere a sportello.ambiente@comune. campobasso.it