di T.A.

E’ fissata per domenica 17 marzo la prossima edizione del Campobazar, il mercatino dell’usato che con decine di espositori e centinaia di visitatori, ha rianimato il Mercato Coperto di via Monforte, tornato alla vitalità di un tempo anche se solo per una giornata.

Campobazar è un’iniziativa che consente di promuovere la cultura del riuso, ridando vita e valorizzando tantissimi oggetti e beni usati, spesso pari al nuovo e perfettamente funzionanti, inutilmente accantonati in soffitte, garage o nei ripostigli delle nostre case, inesorabilmente destinati a diventare prima o poi rifiuti.

Campobazar è anche un’occasione di socializzazione e condivisione di buone pratiche, all’insegna della riscoperta di stili di vita più sobri e sostenibili. Cosa portare al Campobazar? Libri, giocattoli, dischi, CD, piccoli elettrodomestici, gadget, accessori sportivi, regali poco “azzeccati”, utensili, abbigliamento fuori moda, strumenti musicali,

elementi di arredo, oggetti del passato e tanto altro. Non solo: anche l’edizione di marzo sarà aperta alla partecipazione di hobbisti, collezionisti e piccoli artigiani creativi, che potranno così arricchire l’offerta e la varietà delle merci esposte e rendere ancora più piacevole ed interessante la visita del mercatino. Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Campobasso sportello ambiente.