Al via, questa mattina, l’evento seminariale sui temi dell’internazionalizzazione e su come prepararsi ad affrontare i mercati esteri, una sorta di vademecum per le imprese interessate. In effetti, si tratta del completamento della tappa del “Road Show per l’internazionalizzazione”, ospitata a Campobasso presso l’Auditorium ex Gil a fine ottobre dello scorso anno e fortemente voluta da ICE e Regione Molise.

In quell’occasione fu offerta, ad un certo numero di aziende, la possibilità di accedere ad una attività formativa gratuita da realizzarsi nel semestre successivo. Semestre che ha avuto un prolungamento forzato a causa dell’emergenza. Export Now è una due giorni di incontri formativi riservati alle imprese che, nella sessione seminariale di ottobre, hanno incontrato ICE al Tavolo della formazione.

Un focus su tematiche tecnico-formative sui fondamentali dell’export, con un taglio specifico per le aziende che ancora non esportano o che esportano in modo saltuario. Tra le conseguenze del Coronavirus sull’economia globale, vi è l’immediata necessità di ripensare le modalità dei rapporti commerciali internazionali e la promozione del Paese Italia all’estero.

Istituzioni nazionali, regioni italiane ed enti che si occupano di internazionalizzazione stanno mettendo in campo una serie di azioni calibrate sui nuovi consumatori e sulle nuove condizioni di mercato, con una particolare attenzione al processo di trasformazione digitale che ha ricevuto una spinta improvvisa e che è divenuto ormai imprescindibile.

La Regione Molise, come ha ricordato il governatore nel suo intervento di apertura dei lavori, è presente e sta compiendo ogni sforzo utile per incentivare l’intero tessuto produttivo locale nella valorizzazione delle eccellenze territoriali e nella ricerca di nuovi modelli di business che guardano al mercato estero.