Riparte, anche per il 2025, la rassegna “Vivere con Cura”, il ciclo di incontri promosso dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso sulle tematiche ambientali e sugli stili di vita sostenibili. Il primo appuntamento, “La spesa sostenibile che fa bene alla salute, all’ambiente e al portafoglio”, si terrà oggi, martedì 4 febbraio, presso la Bibliomediateca comunale di via Roma, ex Casa della Scuola, alle ore 18.15. L’incontro sarà curato da Nicoletta Radatta, consulente e formatrice nel settore dell’alimentazione sana e sostenibile e della ristorazione scolastica. Durante l’evento, scopriremo quali sono i migliori “consigli per gli acquisti” per fare una spesa sostenibile, sana e consapevole, che metta d’accordo la salute, l’etica sociale, la tutela dell’ambiente e il nostro portafoglio. L’ingresso è libero e aperto a tutti.