Il Sindaco di Campobasso, Antonio Battista, invita tutti i cittadini a collaborare e a conferire i rifiuti nell’Ecostop.

“Raccolta differenziata, rimossi i vecchi cassonetti, occorre ora la collaborazione responsabile dei cittadini. L’amministrazione comunale comunica un nuovo passo verso il completamento della raccolta differenziata nel centro storico di Campobasso. Una grande sfida, intrapresa l’anno scorso, che ha sin da subito mirato a aggiungere tre importanti obiettivi: risparmio, sicurezza e miglioramento della qualità della vita in città.

In questi giorni sono stati rimossi i vecchi, pericolosi e maleodoranti cassonetti che erano rimasti nell’area del borgo antico: d’ora in avanti tutti i residenti della zona sono invitati a conferire i rifiuti nell’Ecostop. Per facilitare le operazioni di conferimento dei rifiuti presso gli Ecostop, la Sea che gestisce il servizio di raccolta, ha aumentato la sosta degli stessi che è passata da 3 a 5 ore. E’ NECESSARIA LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I CITTADINI. Dopo la rimozione dei vecchi cassonetti non si possono abbandonare i rifiuti in strada, se non si vuole compromettere la salute di tutti”.