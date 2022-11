Venerdì 25/11/2022 – ore 10.15-13.15 – Auditorium del Liceo Classico

Si terrà il prossimo 25 novembre 2022, presso l’Auditorium del Liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso, la giornata conclusiva del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) svolto dagli studenti delle classi terze del Liceo Classico “M. Pagano” insieme alla Banca d’Italia.

Il PCTO si inserisce nell’ambito di un consolidato rapporto di collaborazione del Liceo Classico con la Banca d’Italia e si pone in continuità e sviluppo con le attività di educazione finanziaria che essa svolge in modo strutturato a partire dal 2007, attraverso il Ministero dell’Istruzione, rappresentando così un’ulteriore e preziosa occasione di dialogo tra i cittadini, in particolare studenti, e un’istituzione pubblica.

Durante il percorso di formazione svolto presso la prestigiosa e storica sede della Banca d’Italia di Campobasso, gli studenti del Liceo Classico hanno affrontato tematiche specifiche di educazione finanziaria, arrivando a misurarsi con processi economico/finanziari anche complessi, comprendendo, al contempo, il delicato e ampio ruolo che la Banca d’Italia svolge attraverso le sue molteplici funzioni.

Tutto questo a sostegno di un percorso formativo, quello del Liceo Classico, che non si risolve soltanto, come spesso si pensa, nell’acquisizione di competenze specifiche in ambito umanistico e più strettamente riferite alla cultura latina e greca, ma si apre a competenze specifiche più varie che consente ai giovani di far emergere e maturare anche le diverse e personali attitudini in ambiti lontani dai percorsi di studio classici, tali da prepararli al meglio ad essere i cittadini del futuro.

Durante l’evento finale gli studenti organizzeranno un cineforum, con una platea di docenti e studenti, attraverso il quale discutere, in maniera guidata, con ragazzi loro coetanei (peer education) sui temi finanziari presenti nel film “Sole a catinelle” di Checco Zalone e che sono stati affrontati, approfonditi e acquisiti durante lo svolgimento del PCTO.

Attendiamo dunque l’evento del 25 novembre di presentazione del prodotto finale dell’interessante esperienza fatta dagli studenti, per poterne apprezzare l’impegno profuso.