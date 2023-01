Si è svolta oggi, giovedì 26 gennaio dalle ore 10:00, presso la Scuola Allievi Carabinieri di

Campobasso la cerimonia di ringraziamento da parte dell’UNICEF per la raccolta fondi

effettuata dagli allievi della scuola, in occasione del triangolare di beneficenza dal titolo

“Una schiacciata contro la violenza” tenutosi lo scorso 25 novembre presso il Palaunimol

di Campobasso.

Presenti alla cerimonia il Comandante della Scuola Colonnello Bruno Capece, la

Presidente Unicef Molise Elvira Battista, il Segretario Unicef Molise, Donato Di Criscio.

Presente anche il Coordinatore regionale dell’Associazione “Condivisa, Sicurezza e

Giustizia, Giovanni Alfano promotrice dell’evento sportivo, e Anselmo Srazzeri, in

rappresentanza dell’associazione Amici de l112 che ha collaborato alla realizzazione

dell’evento.

Un momento di condivisione degli obiettivi comuni in cui la Presidente Unicef Molise ha

colto l’occasione per esprimere sentimenti di apprezzamento, gratitudine e affetto per la

generosità dimostrata degli allievi carabinieri nel sostenere l’Unicef nella missione per la

tutela dell’infanzia nel mondo.