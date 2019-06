La Polizia di Stato ha denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso S.E. di anni 48, pluripregiudicato residente nel nord Italia, per il reato di truffa commesso a mezzo internet.

L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata da un campobassano presso la Questura per una truffa subita per un acquisto effettuato via internet. In modo particolare l’uomo riferiva che dopo aver visionato una inserzione su un sito di vendite su internet, concernente la vendita di una pedana di pellet, contattava il venditore sul cellulare concordando l’acquisto e la relativa spedizione; l’acquirente formalizzava l’acquisto tramite il versamento di 260 euro su una carta Postepay. La merce non è mai arrivata a destinazione e il truffatore ha fatto perdere le sue tracce.

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, attraverso un’articolata attività investigativa posta in essere sia sul numero di cellulare utilizzato dal venditore, sia sul codice della carta Postepay sulla quale era stato versato il denaro per l’acquisto, riusciva a risalire al colpevole identificandolo per S. E. di anni 48, pluripregiudicato residente nel nord Italia, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso altre numerose truffe poste in essere con lo stesso sistema dell’acquisto di merce via internet ed il versamento di denaro, da parte degli ignari acquirenti, su carte Postepay.

La Polizia di Stato invita tutte le persone che effettuano operazioni commerciali via internet a prestare la massima attenzione nel momento in cui formalizzano gli acquisti, pertanto si riportano alcuni consigli.

1. INFORMATI SUL VENDITORE. Puoi cercare il nome della società sui motori di ricerca o sui social network. Molti siti di e-commerce hanno una sezione che ospita commenti e valutazioni di altri acquirenti.

2. LEGGI BENE LE CONDIZIONI DI VENDITA E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le condizioni di vendita cambiano da Paese a Paese, perciò bisogna prestare attenzione a quello in cui si trova il venditore e verificare sempre il diritto di recesso, le modalità e i tempi di restituzione o di ritiro dell’oggetto. Leggi bene le caratteristiche del prodotto e verifica, oltre al prezzo, tasse, spese di spedizione e modalità di pagamento.

3. ACQUISTA SU SITI PROTETTI: CONTROLLA IL “LUCCHETTO” E LA “S”. Prima di fare un acquisto su un sito, verifica che adotti sistemi di sicurezza per la protezione dei dati. In un sito sicuro, l’indirizzo della pagina da “http://www … “deve diventare “https.//www” e deve apparire un lucchetto chiuso in basso a destra oppure sulla barra di navigazione.

4. MAI CONDIVIDERE PIN E PASSWORD. Per gli acquisti online non vengono mai richiesti dati personali come la password, il Pin o altre credenziali di accesso al conto corrente. Quindi attenzione a queste situazioni. Pagare con PayPal è l’ideale, perché non vengono comunicati al venditore i dati finanziari dell’acquirente.

5. ASSICURA GLI ACQUISTI. Scegli sempre una spedizione tracciabile e assicurata; il costo è di poco superiore perché permette di sapere in modo certo e tempestivo dove si trova l’oggetto comprato. Inoltre, se acquisti con PayPal nei migliori negozi online e su eBay puoi essere protetto senza limiti.

6. NON FARTI “PESCARE” DALLE MAIL DI PHISHING. Con “Phishing” si intendono quelle e-mail contraffatte, che pur avendo la grafica e i loghi ufficiali di aziende, banche o altre istituzioni, provengono in realtà da utenti che invitano a fornire informazioni personali, come password e numeri di carte di credito per scopi illegali.

7. UTILIZZA SOFTWARE E BROWSER AGGIORNATI. Per una maggiore sicurezza online, ricordati di aggiornare il programma che usi per navigare in Internet.

8. FAI SEMPRE IL LOG-OUT. Quando fai il log-in, cioè quando inserisci una username o indirizzo e-mail e una password, ricordati di fare anche il log-out prima di cambiare la pagina web o uscire da Internet.