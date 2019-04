Una ragazzina di 13 anni di Campobasso risulta positiva alla cocaina. E’ questo il risultato delle analisi che ha scioccato i genitori della 13enne. Lo strano comportamento della ragazza ha insospettito i genitori che hanno deciso di vederci chiaro, ma la verità emersa è stata sconvolgente.

Il fenomeno droga tra i giovanissimi sembra essere inarrestabile, si comincia sempre prima a fare uso di sostanze stupefacenti. In questo caso, fortunatamente, la famiglia si è accorta che qualcosa non andava ed ha agito nel migliore dei modi per evitare il peggio.

Il Dirigente della Squadra Mobile di Campobasso, Raffaele Iasi, al margine di una conferenza, ha ribadito l’impegno di tutte le Forze dell’Ordine impegnate nella salvaguardia del territorio e dei tanti ragazzi che, purtroppo, cadono in questo vortice.