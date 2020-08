Il Comune di Campobasso informa che a partire dall’anno scolastico 2020/2021, la gestione delle istanze per accedere al servizio di trasporto scolastico sarà effettuata in modalità on-line attraverso la piattaforma SIMEAL/SICARE.

I genitori degli alunni delle scuole primarie e/o tutore legale che intendono far richiesta di trasporto scolastico dovranno registrarsi alla piattaforma cliccando sul seguente link: http://campobasso.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Per una maggiore visibilità della maschera di inserimento dati è consigliabile accedere direttamente da PC piuttosto che da cellulare o tablet.

Sul sito web del comune di Campobasso, in home page, nella sezione news, e nell’area tematica dedicata alla “Scuola”, è consultabile un apposito post informativo che guida i cittadini alla corretta registrazione sulla piattaforma.

Completata l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico in ogni sua parte, l’ufficio competente dell’Ente prenderà in carico l’istanza che resterà nello stato “in esame”, il richiedente riceverà all’indirizzo mail precedentemente indicato una conferma di acquisizione della richiesta.

Si fa presente che l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico da parte del genitore e/o tutore richiedente non dà accesso alla fruizione del servizio richiesto.

Solo a seguito di verifica dei requisiti previsti dal Regolamento Comunale che disciplina il servizio di trasporto scolastico e previa organizzazione dello stesso in base alla normativa vigente in materia di COVID-19, il richiedente riceverà una mail di accoglimento della domanda e potrà effettuare il pagamento della quota di compartecipazione in base alle tariffe previste per l’anno scolastico 2020/2021.

Una volta inviata la domanda non è più possibile modificare i dati inseriti. Sarà necessario inviare specifica comunicazione al Comune di Campobasso.