RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il Consigliere comunale Alberto Tramontano, Capogruppo della Lega a Campobasso, interviene sull’utilizzo selvaggio, scriteriato e pericoloso dei monopattini nella città di Campobasso. Prima che accada l’irreparabile occorre agire con tempestività e risolutezza attraverso azioni mirate.

La giunta comunale ha approvato un regolamento, che alla luce del disordine a cui assistiamo quotidianamente va ritirato e riscritto. E’ necessario che la parola venga data al Consiglio comunale di Campobasso che rappresenta la comunità cittadina al fine di trovare soluzioni condivise ed efficaci al far west causato dall’utilizzo improprio e pericoloso dei monopattini.

I pedoni e gli automobilisti, spesso inermi e sconcertati, vanno tutelati e protetti, come vanno protetti gli utilizzatori dei monopattini, quasi sempre minorenni e non attenti alle regole basilari della circolazione Pertanto il Consigliere Tramontano ha presentato un ordine del giorno articolato, il cui testo si riporta di seguito:

Il Consiglio comunale di Campobasso

Letto

l’art 5 commi 1 e 2 dello Statuto comunale che recita testualmente:

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune. Il Consiglio Comunale è depositario diretto della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria connessa all’autonomia del comune

Lette

le delibere di Giunta comunale n 140 del 3 giugno 2021 “ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI SHARING DI MONOPATTINI E/O BICI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA (MPPE) NEL COMUNE DI CAMPOBASSO. ATTO DI INDIRIZZO” e n. 148 del 10 giugno 2021 “Circolazione di monopattini e altri dispositivi a propulsione prevalentemente elettrica (MPPE) nel comune di Campobasso. Regolamento di utilizzo. Approvazione”, che si allegano al presente atto;

visto

che il Regolamento PER L’UTILIZZO DI MONOPATTINI E SEGWAY ELETTRICI, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 148 del 10 giugno 2021, per la sua natura, le sue caratteristiche, i suoi ambiti di applicabilità e per la sua ricaduta avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio comunale di Campobasso e non dalla Giunta comunale;

considerato

che l’attivazione del servizio oggetto del presente documento e in particolare l’utilizzo dei monopattini nella città di Campobasso sta generando tensione tra i pedoni e gli automobilisti, che vedono sbucare, all’improvviso e da ogni direzione, monopattini guidati quasi sempre da soggetti non riconoscibili, che non utilizzano il casco e che non rispettano le più elementari regole di circolazione, mettendo a repentaglio la propria vita e quella di cittadini indifesi;

considerato

che in varie città italiane vi sono stati incidenti mortali causati dall’uso improprio dei monopattini;

atteso

che la mobilità sostenibile va incentivata e promossa, ma non a discapito della pubblica incolumità e della sicurezza;

verificato

che la ratio dell’utilizzo dei monopattini si fonda su un principio elementare: usare il monopattino per non utilizzare l’auto e quindi per limitare l’inquinamento e contribuire alla vivibilità del contesto cittadino;

considerato

che la maggior parte dei fruitori ed utilizzatori dei monopattini del servizio comunale è costituita da minorenni, i quali vivono e utilizzano il monopattino come un gioco, spesso pericoloso e fuori controllo e che quindi tale utilizzo prevalente di soggetti che non possiedono e non guidano un auto non comporta vantaggi ambientali e alla mobilità cittadina;

considerato

che non è pensabile che il problema venga, nel breve e medio periodo, risolto soltanto grazie ai controlli della Polizia locale, che dovrebbe indirizzare tutte le proprie risorse umane per il controllo degli utilizzatori dei monopattini, distogliendole dagli altri innumerevoli e necessari servizi cittadini;

invita il Sindaco

A ritirare, in autotutela, la Delibera di giunta n. 148 del 10 giugno 2021;

A portare il Regolamento PER L’UTILIZZO DI MONOPATTINI E SEGWAY ELETTRICI, allegato alla suddetta Delibera, all’attenzione del Consiglio comunale per una sua ridefinizione e perché venga approvato dall’organo competente (il Consiglio comunale di Campobasso);

A sospendere, in via precauzionale e nell’interesse della pubblica incolumità, le attività di sharing dei monopattini della ciclo stazione di via Palombo a Campobasso;

A predisporre specifica ordinanza, nelle more dell’approvazione di un nuovo e più stringente e preciso Regolamento, per la mobilità e l’utilizzo dei monopattini nella città di Campobasso che dia tranquillità e certezza ai pedoni, agli automobilisti e agli utilizzatori dei monopattini;

Ad organizzare una campagna di formazione e informazione sulla mobilità sostenibile in favore, in modo prioritario ma non esclusivo, dei minorenni.