La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi, domenica 16 giugno, nelle campagne di Campobasso, più precisamente in contrada Calvario. L’agricoltore era impegnato a lavorare nei campi quando il trattore che stava guidando si è ribaltato schiacciandolo. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato l’incidente mortale.