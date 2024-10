di Redazione

Torna anche quest’anno “Puliamo il Mondo”, il più grande appuntamento nazionale di volontariato ambientale, promosso da Legambiente fin dal 1993 e giunto alla 32esima edizione. Il Comune di Campobasso, come ogni anno, aderisce all’evento promuovendo una giornata di mobilitazione che si terrà sabato mattina, 5 ottobre, a partire dalle 9.30. L’area di intervento individuata sarà quella di via Montegrappa, nei pressi della palazzina IACP e zone limitrofe, spesso teatro di abbandono di rifiuti e degrado urbano. “Puliamo il mondo” è un’iniziativa concreta ma anche dall’alto valore simbolico che, oltre alla bonifica dei luoghi, tende a sensibilizzare la cittadinanza sul corretto rapporto con l’ambiente, anche urbano, attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali, chiamate a collaborare maggiormente per la tutela e la salvaguardia dei beni comuni. L’iniziativa è patrocinata dalla Sea, che garantirà il supporto tecnico e operativo, e vedrà anche l’adesione e la partecipazione degli ospiti dell’AIPD (Associazione Italian Persone Down) che ha sede proprio in via Montegrappa, oltre naturalmente ai volontari del circolo Legambiente di Campobasso “E.Cirese”. L’invito a partecipare è rivolto all’intera cittadinanza, con particolare attenzione ai residenti della zona; appuntamento per tutti alle ore 9.30, armati di abbigliamento e guanti da lavoro e tanta buona volontà!