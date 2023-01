Torna Campobazar, il libero mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto. C’è tempo fino a venerdì 20 gennaio per prenotare la partecipazione all’evento, in programma domenica 22 gennaio presso il Mercato Coperto di via Monforte.

Per poter partecipare è necessario presentare domanda disponibile sul sito web del Comune di Campobasso.

La domanda può essere inviata via mail all’indirizzo mail: sportello.ambiente@comune.campobasso.it, o presentata direttamente allo sportello ambiente del Comune, in Piazza Musenga, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Campobazar è aperto a tutti i cittadini con la finalità di promuovere il riutilizzo dei beni, la riduzione dei rifiuti, la condivisione di buone pratiche e la riscoperta di stili di vita più sobri e sostenibili. Ogni cittadino potrà liberamente partecipare, portando oggetti, accessori o beni in disuso da poter barattare o vendere.