E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 giugno, a Campobasso all’interno del parcheggio della sede Rai del Molise. L’uomo, un 45enne di Campolieto, divorziato, sta vivendo una situazione difficile perché, a suo dire, non vede i figli da mesi a causa della moglie che glielo impedirebbe.

Una volta all’interno del parcheggio, con una tanica di benzina in mano, ha minacciato di darsi fuoco come gesto dimostrativo. Per qualche minuto si è temuto il peggio, ma grazie ai soccorritori che sono riusciti a farlo ragionare, si è evitato un tragico epilogo. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118.