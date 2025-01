di Redazione

L’intera pianificazione delle Politiche Sociali negli Enti Locali rappresenta, senza alcun

dubbio, l’ossatura portante della governance amministrativa, soprattutto comunale,

tenuto conto che è proprio il Comune l’Ente di prossimità principale nei confronti del

cittadino ed in particolar modo di quello che necessita di servizi di welfare. La legge

328/2000 individua l’Ambito Territoriale come sede principale della programmazione

locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre

prestazioni integrate, attive a livello locale. Tutto ciò premesso, considerata la linea

d’indirizzo intrapresa dall’Amministrazione Comunale di Campobasso, Comune Capofila

dell’ATS, vista la delibera di G.C. n. 332 del 20/12/2024, preso atto del dibattito che si è

alimentato a riguardo anche a livello regionale, tenuto conto della diffida avanzata dal

Dirigente Comunale già Direttore d’ambito, diffida recapitata, tra gli altri, alla Procura

della Repubblica e alla Corte dei Conti, ma soprattutto tenuto conto delle tante attività

imprenditoriali interessate e delle preziose professionalità impegnate nel settore, il

Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia – Annuario, Di Claudio e Pilone – sta predisponendo

la richiesta di un Consiglio comunale monotematico sul tema, ai sensi del comma 3

dell’art. 18 dello Statuto del Comune di Campobasso, alla presenza di una serie di figure

e rappresentanze del settore per un approfondimento concreto della rivoluzione

programmatica messa in atto e per eventualmente chiedere il voto dell’aula su un

documento di indirizzo finalizzato ad uscire da una situazione di “stallo” diffusasi.