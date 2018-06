Nel corso degli ultimi giorni, su disposizione del Questore Caggegi, la Polizia di Stato (Questura e Commissariato P.S. di Termoli) ha effettuato controlli straordinari del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa al fine di ottimizzare lo standard di sicurezza nel Capoluogo ed in provincia. Personale delle Volanti è intervenuto su chiamata al 113 presso il centro commerciale “Monforte” perché vi erano due giovani che presumibilmente stavano spacciando banconote false.

Giunti sul posto hanno bloccato e portato negli uffici di via Tiberio due soggetti di Napoli, A.C. di anni 30 e A.P. di anni 27, entrambi con precedenti penali, i quali erano di fatto intenti a truffare gli esercenti con il “gioco” di farsi cambiare la banconota da 100 euro per poi riuscire con raggiri e artifizi a farsi restituire la propria banconota più altrettante cento euro in banconote di piccolo taglio. Sono stati entrambi denunciati in stato di libertà per concorso in truffa ai danni di una esercente un’attività commerciale; per loro inoltre è stata applicata della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. La Questura invita tutti i commercianti a fare attenzione e a non esitare a chiamare il 113 dinanzi a comportamenti ambigui.