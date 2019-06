Un serrato calendario di appuntamenti a partire da lunedì 17 giugno accompagna la nuova edizione di #SISPRINT IN TOUR, l’iniziativa di presentazione dei Report su economia, imprese e territori, di cui è stata appena ultimata la nuova versione.

Sono 20 le tappe programmate. Dopo quelle che si sono tenute a Trento (10 giugno) e Genova (11 giugno), sarà la volta di Potenza e L’Aquila (17 giugno), Aosta (18 giugno), Cosenza (20 giugno), Roma (21 giugno), Napoli (promosso dalla Camera di commercio di Salerno) e Campobasso (24 giugno), Brescia, Trieste, Bologna e Firenze, su iniziativa dalla Camera di commercio di Maremma e Tirreno, (25 giugno), Bolzano e Cagliari (26 giugno), Perugia e Venezia (27 giugno), Bari (28 giugno).

#SISPRINT IN TOUR rientra tra le azioni previste dal progetto SISPRINT, Sistema Integrato di Supporto alla PRogettazione degli INterventi Territoriali, realizzato da Unioncamere in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione territoriale e finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, di cui Unioncamere è il soggetto beneficiario.

Oggi, lunedì 24 giugno, sarà la volta quindi della presentazione del report della regione Molise, nell’evento previsto alle ore 11:30 presso la sala Falcione della Camera di Commercio del Molise. Oltre alla realizzazione di una serie di strumenti e prodotti di analisi economica, infatti, il progetto SISPRINT prevede l’attivazione di 21 Antenne territoriali presso le Camere di commercio, che hanno il compito di operare come punti di ascolto e di animazione a sostegno delle istituzioni locali, raccogliendo le istanze e le criticità espresse dalle diverse componenti del sistema produttivo.

Caratteristiche delle imprese, loro traiettorie di sviluppo in termini di innovazione e green economy; l’apporto all’economia di settori cardine del sistema produttivo nazionale, come la cultura; la capacità di attrazione e di accoglienza turistica delle diverse aree del Paese. E poi molti confronti europei per cogliere meglio il posizionamento delle singole regioni nello scenario del Vecchio Continente. Questi i nuovi contenuti dei Report, che offriranno i dati di contesto degli incontri promossi dalle Camere di commercio.

Obiettivo di questi appuntamenti è attivare un dialogo stabile e un confronto costruttivo tra amministrazioni pubbliche, imprese, Università e componenti sociali sui temi dello sviluppo territoriale, per fare emergere le reali esigenze delle imprese e qualificare la progettualità per lo sviluppo.

Durante l’evento molisano, infatti, che vedrà anche la partecipazione dell’Autorità di Gestione POR FESR FSE 2014-2020, Mariolga Mogavero, ci sarà spazio non solo per l’illustrazione del secondo report regionale, ma anche per un confronto con gli stakeholder, che potranno esprimere esigenze, suggerimenti e proposte per migliorare le possibilità e le capacità di sviluppo del sistema imprenditoriale locale rispetto alla programmazione europea, nell’ottica di instaurare un dialogo positivo e proficuo con la Regione Molise.

La Camera di Commercio del Molise illustrerà anche i primi risultati di un’indagine realizzata direttamente presso le imprese sul tema dei finanziamenti europei, nella quale le stesse hanno potuto esprimere le proprie osservazioni in merito alle criticità riscontrate non solo rispetto alla tematica specifica, ma anche con riferimento al contesto ambientale nel quale operano.