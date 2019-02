L’incidente si è verificato questa mattina in Contrada Colle Arso a Campobasso. Sul posto è intervenuta squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato. Il conducente del mezzo, un 19enne, è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo. Il giovane è stato trasporto in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.