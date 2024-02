di T.A.

L’incontro dal titolo “La filiera della birra”, a cura di Ernesto Di Pietro dell’AIC – Accademia Italiana della Cucina, Dino Vincedomini e Attilia Conti di Hops UP, ha concluso, in una sala gremita, la Settimana dell’Enogastronomia Molisana al Circolo Sannitico.

Grande soddisfazione per l’Amministrazione comunale di Campobasso che, attraverso il filo conduttore del cibo, in ogni incontro, sia mattutino dedicato alle scuole che serale, ha posto l’accento su tematiche di grande valore per il nostro territorio: ambiente, paesaggio, salute, biodiversità, sostenibilità, tradizioni e produzioni tipiche e di qualità. Un mix di eccellenze che si è reso possibile grazie alle numerose collaborazioni: istituzioni, università, produttori locali, associazioni e scuole. “Grazie a quanti, attraverso il loro qualificato contributo, hanno arricchito la nostra iniziativa – dice il sindaco Paola Felice. Dagli incontri abbiamo tratto tutti utili spunti di riflessione, innanzitutto come consumatori: acquistare prodotti genuini dalle aziende molisane ha notevoli vantaggi in quanto supporta l’economia locale oltre a tutelare la nostra salute. Tanti input sono arrivati anche per una migliore progettazione del territorio e per una tutela e una valorizzazione più puntuali delle nostre risorse sia enogastronomiche che paesaggistiche, in un’ottica di sviluppo del turismo enogastronomico, quello in fase di maggior crescita nei prossimi anni, ma al tempo stesso quello di minore impatto sull’ambiente“.