di Redazione

L’assessora Adele Fraracci: “Un risultato che ci porta ad investire sulla cultura del libro”.

Il Comune di Campobasso ha ottenuto il rinnovo della qualifica “Città che legge” per il triennio 2024-2026, riconoscimento attribuito dal Centro per il Libro e la Lettura in collaborazione con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Il titolo viene conferito alle città che promuovono attivamente la lettura attraverso politiche pubbliche dedicate, contribuendo alla crescita socio-culturale della comunità. L’amministrazione comunale e l’assessora alla Cultura Adele Fraracci esprimono grande entusiasmo per il rinnovo del riconoscimento: “È il frutto di un percorso che la Città di Campobasso ha intrapreso qualche anno fa costituendo un Patto per la lettura e che intende portare avanti e rafforzando la rete di promozione della cultura del libro e della lettura attraverso la collaborazione con gli attori del territorio, case editrici, librerie, biblioteche, scuole, associazioni, etc. È uno stimolo per andare avanti e per investire su nuovi progetti mirati ad una maggiore diffusione delle buone pratiche di lettura per tutte le età”.