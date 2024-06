di Redazione

Al termine del controllo dei voti, in Comune, a Campobasso, da parte dei rappresentanti di tutte e tre le coalizioni e dopo l’intervento anche della Prefettura, è stato confermato l’errore nel caricamento dei dati e di riflesso sulla piattaforma Eligendo. Il Capoluogo molisano dovrà aspettare ancora per avere il suo Sindaco. De Benedittis, infatti, arriva al 48 per cento, Marialuisa Forte supera il 31% (e per questo sarà lei la sfidante), Ruta sfiora il 20%. Nessun candidato, quindi supera la soglia del 50% delle preferenze e quindi Campobasso andrà al ballottaggio, che si terrà domenica 23 e lunedì 24 giugno, proprio tra Aldo De Benedittis, candidato del centro-destra, e Marialuisa Forte, sintesi dell’area progressista sostenuta da PD, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi sinistra.